DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro deve atingir novo recorde em setembro

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação da Zona Euro terá subido para 10% em termos homólogos em setembro, face a 9,1%, atingindo outro máximo histórico, disse o UniCredit Research numa nota de research. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal veem a inflação em 9,7% em setembro. O UniCredit Research prevê que a inflação global se fixe em torno de 10% até ao final do ano, já que os preços ...