DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro deve cair acentuadamente em 2023

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro já terá alcançado um pico e deve cair acentuadamente em 2023, depois da forte descida dos preços grossistas da energia, dizem economistas do Goldman Sachs numa nota. A inflação deve terminar 2023 a cerca de 3,25%, face a 9,2% em dezembro, menos que os 4,5% previstos anteriormente, dizem. A inflação subjacente, que retira as categorias voláteis da energia e bens alimentares,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.