DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro deve continuar a cair

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro deve continuar a diminuir, sobretudo graças ao termo de comparação elevado do ano passado, mas também graças ao alívio significativo das pressões inflacionistas, diz Fritzi Koehler-Geib, economista-chefe do KfW, numa nota. A inflação do bloco caiu para 6,1% em maio face a 7,0% em abril. As pressões devem abrandar mais à medida que os problemas nas cadeias globais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.