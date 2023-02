DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro deve ser revista por faltar Alemanha

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro caiu mais do que o esperado em janeiro, mas os números devem ser vistos com muita cautela por faltarem os da Alemanha, diz Jack Allen-Reynolds, economista sénior da Capital Economics para a Europa, numa nota. A queda da taxa de inflação para 8,5% foi uma grande surpresa, mas pode ser revista significativamente em alta quando os dados oficiais da Alemanha forem publicados, diz. Os dados dos outros ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.