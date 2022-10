DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro deve subir ainda mais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O disparo da inflação da Zona Euro em setembro, para um valor de dois dígitos, será uma grande preocupação para o Banco Central Europeu, disse a economista da Capital Economics para a Europa Jessica Hinds numa nota de research. Olhando para o futuro, a Capital Economics prevê que a inflação suba ainda mais nos próximos meses, uma vez que o aumento dos preços do gás em agosto alimenta a inflaç...