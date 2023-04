DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro e EUA deve continuar a diminuir

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O indicador principal de inflação dos EUA deve continuar a abrandar nos próximos meses, e também deve acontecer o mesmo na Zona Euro, devido aos preços da energia, diz Stefan Breintner, responsável de research e gestão de portefólio da DJE Kapital AG, numa nota. "As melhorias ou quedas da taxa de inflação retiram pressão sobre os bancos centrais e reduzem a necessidade de mais subidas das taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.