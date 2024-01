DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro parece dovish mas pressões dos preços persistem

(DJ Bolsa)-- A leitura da inflação de dezembro da Zona Euro emite um sinal ligeiramente dovish, mesmo que as pressões inflacionistas subjacentes continuem evidentes, diz Fabio Balboni, economista sénior do HSBC, numa nota. "Com a inflação agora perto de 3% e com alguns grandes efeitos de base da energia no passado -- mas não totalmente -- estamos agora na famosa 'reta final' da luta do Banco Central Europeu para levar ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.