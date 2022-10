DJ MARKET TALK: Inflação da Zona Euro perto do pico em janeiro nos 11,7%

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs aumentou as previsões para a inflação da Zona Euro depois dos dados de setembro terem surpreendido pelo lado ascendente. A taxa homóloga de inflação da Zona Euro alcançou um novo recorde de 10% em setembro, surgindo acima das previsões do Goldman Sachs e de economistas numa sondagem do WSJ de 9,7%. A inflação subjacente também superou as expectativas, ao ficar nos 4,8%, acima das ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.