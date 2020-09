DJ MARKET TALK: Inflação de agosto da Zona Euro coloca pressão no BCE

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro ficou em terreno negativo em agosto pela primeira vez desde 2016, colocando pressão no Banco Central Europeu, diz Florian Hense, economista do Berenberg. "Apesar de ainda não se saber se a Covid-19 e as políticas em resposta à pandemia vão impulsionar a inflação no longo prazo, o impacto desinflacionista domina o curto prazo", diz Hense. Tendo em conta a recente volatilidade dos dados, o BCE pode ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone