DJ MARKET TALK: Inflação de dezembro vai continuar a ser um receio para a Fed

(DJ Bolsa)-- Os números do índice de preços no consumidor, ou IPC, de dezembro não devem trazer alívio à Reserva Federal dos EUA, diz Stephen Stanley, da Amherst Pierpont. "Prevejo que o Comité de Operações de Mercado Aberto, ou FOMC, se mantenha em modo nervoso até que haja provas de uma moderação sustentada da inflação", diz. "Isso não deve acontecer nos números de dezembro ...

