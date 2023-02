DJ MARKET TALK: Inflação de Espanha deve cair no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A taxa de inflação de Espanha deve cair nos próximos meses devido aos preços mais baixos da energia, mas a descida deve ser lenta visto as pressões subjacentes ainda serem muito fortes, diz Wouter Thierie, economista do ING, numa nota. A inflação subjacente -- que exclui as categorias mais voláteis da energia e alimentos -- continua a aumentar e as expectativas de preços de venda das empresas continuam elevadas,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.