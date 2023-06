DJ MARKET TALK: Inflação de Espanha volta a ficar abaixo dos 2%

(DJ Bolsa)-- A inflação de Espanha voltou a ficar abaixo de 2%, abaixo da meta do Banco Central Europeu, com a taxa harmonizada de junho a fixar-se nos 1,6%. No entanto, o resultado terá pouca influência na tomada de decisões do BCE, já que fatores específicos do país estão a reduzir a inflação de Espanha muito mais do que noutros países, disse Adrian Prettejohn, economista da Capital Economics para a Europa.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.