DJ MARKET TALK: Inflação de EUA e Alemanha forçam Fed e BCE a manter política

(DJ Bolsa)-- Os dados mais recentes dos EUA e da Alemanha não devem dar grandes razões aos bancos centrais para alterarem o rumo político que anunciaram, diz Achim Stranz, responsável de investimento da AXA Investment Managers na Alemanha. No caso da Reserva Federal dos EUA, significa uma redução gradual das compras de obrigações a partir de novembro, seguida de subidas graduais das taxas de juro a partir de meados de 2022,...

