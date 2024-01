DJ MARKET TALK: Inflação de França, Alemanha importantes para desconto do BCE

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação de França e da Alemanha desta quarta-feira estarão em foco porque podem justificar o atual desconto do mercado de que o Banco Central Europeu vai cortar as taxas em abril, dizem os estrategas de taxas do Citi Research numa nota. Já depois do fecho da Europa, o foco está na decisão de taxas da Reserva Federal dos EUA. Os futuros dos mercados monetários descontam que o BCE comece a cortar as ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.