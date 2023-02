DJ MARKET TALK: Inflação de França deve acelerar mais no 1T

(DJ Bolsa)-- A inflação de França ainda não alcançou o pico e é muito provável que em breve seja mais elevada do que nos países vizinhos, diz Charlotte de Montpellier, economista sénior do ING, numa nota. A inflação de França aumentou para 6,1% em janeiro e deve acelerar mais em fevereiro tendo em conta o aumento da conta da eletricidade, acrescenta. "Embora as medidas do governo sobre os preços ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.