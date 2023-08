DJ MARKET TALK: Inflação de França deve continuar a abrandar

(DJ Bolsa)-- A inflação francesa deve continuar a diminuir nos próximos meses, escreveu o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro, Claus Vistesen. A subida do índice de preços no consumidor, ou IPC, abrandou para 4,3% na segunda maior economia da Zona Euro e a inflação subjacente para 5%, de acordo com dados do Insee. A inflação principal ficou marcada pela deflação dos preços de energia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.