DJ MARKET TALK: Inflação de França está em tendência descendente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação de França deve continuar a diminuir nos próximos trimestres, tal como deve acontecer no resto da Zona Euro, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. Os preços cresceram 4,0% em outubro, uma grande queda face ao mês anterior, devido aos efeitos de base da energia e a tendência descendente da inflação alimentar. O aumento da inflação dos serviç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.