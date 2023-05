DJ MARKET TALK: Inflação de França pode dar vantagem aos doves do BCE

(DJ Bolsa)-- A queda maior que o esperado da inflação de França reforça a posição dos doves do Banco Central Europeu que podem argumentar que o ciclo de restrição está perto do fim, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa, numa nota. A taxa de inflação de França caiu para 5,1% em maio, contra 5,9% em abril, sendo que o grande destaque é que a inflação de serviços e bens industriais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.