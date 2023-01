DJ MARKET TALK: Inflação de Itália pode dar mais impulso às obrigações da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação de Itália podem acrescentar ao sentimento positivo em torno das obrigações da Zona Euro, depois de leitura abaixo do esperado de Espanha, Alemanha e França até agora, dizem os analistas do UniCredit Research numa nota. Contudo, a resposta do mercado parece ser mais contida, dizem, acrescento que os dados até agora "garantem uma surpresa em baixa dos números quando for divulgado o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.