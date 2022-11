DJ MARKET TALK: Inflação de novembro da Zona Euro será crucial para subida do BCE

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação da Zona Euro de novembro, que serão publicados na quarta-feira, serão cruciais para a subida da taxa de juro do Banco Central Europeu em dezembro, diz Piet Haines Christiansen, estratega-chefe para o BCE e rendimento fixo da Zona Euro do Danske Bank. "Se tivermos uma aceleração da inflação subjacente penso que teremos de ir pelos 75pb novamente em dezembro, mas há desacordos dentro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.