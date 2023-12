DJ MARKET TALK: Inflação de outubro dos EUA deve acabar com subidas de taxas da Fed

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA arrefeceu significativamente este ano, provavelmente encerrando a mais recente campanha de aumentos das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA. Os preços no consumidor estabilizaram em cadeia e subiram 3% em termos homólogos em outubro, um ritmo mais lento que em setembro. Os preços subjacentes, que excluem os itens mais voláteis da alimentação e energia, subiram 3,5% face ao período homó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.