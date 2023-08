DJ MARKET TALK: Inflação deve abrandar, impedir Fed de aumentar taxas

(DJ Bolsa)-- Apesar da indicação do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, de que as taxas poderão subir mais, a inflação deve surpreender pelo lado descendente e impedir mais um aumento dos juros, refere o analista da Capital Economics Andrew Hunter numa nota. Hunter prevê que cortes levem a taxa de fundos federais para um intervalo entre 3,25%-3,5% até ao final de 2024, face aos atuais 5,25%-5,5%. "Embora nã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.