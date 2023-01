DJ MARKET TALK: Inflação deve abrandar na Zona Euro em janeiro mas não na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A inflação deve ter atingido um pico e pode descer ainda mais na Zona Euro para 9% em janeiro face a 9,2% em dezembro, diz o economista do UBS Felix Huefner, num webinar. A inflação na Alemanha deve ser a exceção da tendência da Zona Euro, com uma ligeira subida, diz. Até ao fim de 2023, o UBS prevê que a inflação da Zona Euro desça para 3,3%, diz. Os dados preliminares da inflação ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.