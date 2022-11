DJ MARKET TALK: Inflação deve alcançar pico no 1S de 2023, cair depois

(DJ Bolsa)-- A inflação deve continuar elevada em 2023, embora possa alcançar um pico na primeira metade do ano, diz Michael Strobaek, responsável global de investimento do Credit Suisse. A inflação "está significativamente elevada", disse Strobaek num webinar. O Credit Suisse prevê que a inflação abrande após o pico esperado para o primeiro semestre de 2023, mas não para os níveis que se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.