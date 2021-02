DJ MARKET TALK: Inflação deve aumentar com estímulos e depois abrandar

(DJ Bolsa)-- As expectativas de inflação estão a impulsionar as yields dos Treasurys de longo prazo, "mas ainda não creio que vá durar", diz Dimitri Delis, da Piper Sandler. Delis considera que a yield a 10 anos pode chegar a 1,60% este ano, mas a tendência pré-pandemia deve regressar e travar as yields. "Ainda há fatores de deflacionistas fortes no atual cenário", diz.(paulo.trevisani@wsj.com; @ptrevisani) ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

