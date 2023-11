DJ MARKET TALK: Inflação deve continuar a abrandar em Espanha

(DJ Bolsa)-- A inflação de Espanha deve continuar a abrandar à medida que a economia desacelera, refere o economista Wouter Thierie, do ING, numa nota. A subida dos preços no consumidor abrandou para 3,2% em novembro, com a taxa subjacente a desacelerar de igual forma, de acordo com dados desta quarta-feira. Esta tendência vai continuar no próximo ano, ajudada pelo abrandamento do ímpeto económico e a fraca procura, refere ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.