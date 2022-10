DJ MARKET TALK: Inflação deve continuar a ser principal preocupação do BOE

(DJ Bolsa)-- O crescimento dos salários do Reino Unido superou as expectativas e a taxa de desemprego caiu mais para um novo mínimo de 3,5% nos três meses até agosto, destaca o Citi numa nota. Embora deva haver alguma fragilidade no futuro, os receios sobre os efeitos inflacionistas devem manter-se como principal preocupação do Comité de Política Monetária do Banco de Inglaterra, ou BOE, dizem os economistas do Citi. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.