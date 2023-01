DJ MARKET TALK: Inflação deve continuar elevada na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A inflação da Alemanha já deve ter atingido um pico, mas o caminho para taxas significativamente mais baixas não será fácil, visto que por agora, os únicos fatores que estão a baixar a inflação são os preços mais reduzidos da energia e a ação do governo, diz Carsten Brzeski, responsável global de macroeconómica do ING, numa nota. Os preços mais baixos do que o esperado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.