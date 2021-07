DJ MARKET TALK: Inflação deve continuar sob controlo nos países desenvolvidos

(DJ Bolsa)-- A Edmond de Rothschild Asset Management espera que inflação acelere na maioria dos mercados desenvolvidos, mas apenas moderadamente, referiu Benjamin Melman, responsável global de investimentos da gestora de ativos num webinar. "A inflação vai subir, mas não significativamente", afirmou. Deve continuar sob controlo graças a uma persistente folga na produção dos principais países desenvolvidos,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

