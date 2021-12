DJ MARKET TALK: Inflação deve fragilizar até ao 2T de 2022

(DJ Bolsa)-- A inflação deve continuar a ser uma preocupação no início de 2022, com a economia global a superar os restantes contratempos da cadeia de fornecimento, diz Peter Cardillo, da Spartan, ao WSJ. "Temos mais um ou dois meses de inflação porque ainda temos contratempos, mas vai fragilizar no 2T de 2022." Cardillo espera que a Fed continue no seu rumo hawkish enquanto os mercados laborais aproximam-se do pleno emprego.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone