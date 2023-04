DJ MARKET TALK: Inflação deve manter cortes do BCE bem distantes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação na Europa pode ficar acima de 4% durante algum tempo e, se isso se concretizar, então o primeiro corte de taxas do Banco Central Europeu não deve acontecer nos próximos 12 meses, diz Mark Dowding, chief investment officer da RBC BlueBay Asset Management. "Entretanto, achamos que o ciclo [de subida de taxas de juro] deve chegar a um pico em torno de 3,75%, o que quer dizer que estamos num ponto em que o BCE ainda ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.