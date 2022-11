DJ MARKET TALK: Inflação deve tocar pico no 1T de 2023 - Santander

(DJ Bolsa)--Os mercados já mostram sinais de recuperação, com a inflação a atingir o pico no primeiro trimestre de 2023, de acordo com um outlook de mercado compilado pelo Santander para o próximo ano. O banco prevê que as taxas de juro estabilizem, trazendo um melhor desempenho aos ativos de rendimento fixo. Na segunda metade do ano, um pivô dos bancos centrais pode estimular a recuperação das ações, disse ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.