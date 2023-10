DJ MARKET TALK: Inflação diminui mas bancos centrais têm trabalho a fazer

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Embora a inflação continue demasiado elevada, estão a aumentar sinais de que o atual ciclo de restrição já passou o pico -- ou vai passar em breve, diz Desiree Sauer, estratega de investimento da Lazard Asset Management, numa nota. "O mercado já está à espera de cortes de taxas em meados do próximo ano, o que indica um ambiente de mercado recessivo", diz. Dito isto, os bancos centrais ainda ...