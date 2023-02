DJ MARKET TALK: Inflação do Brasil ainda é desafiante

(DJ Bolsa)-- A dinâmica de inflação no Brasil ainda é desafiante, apesar dos aumentos dos preços abaixo do esperado em janeiro, disse Alberto Ramos, economista do Goldman Sachs, numa nota de research. A agência de estatísticas do Brasil disse que os preços no consumidor aumentaram 0,53% em relação a dezembro e 5,77% em relação ao ano anterior. O consenso era de 0,56% em cadeia, disse Ramos. A inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.