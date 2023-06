DJ MARKET TALK: Inflação do Japão está mais persistente - Nomura

(DJ Bolsa)-- A inflação no Japão está a ficar mais persistente e deve ajudar o Banco do Japão, ou BOJ, a acabar com a política negativa de taxas de juro e a política de controlo da curva das yields por volta do segundo trimestre de 2024, disseram analistas do Nomura. A inflação pode aumentar de forma sustentável a partir de 2024, devido a uma mudança no desvio do produto para território positivo e um aumento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.