DJ MARKET TALK: Inflação do pós-pandemia "chegou agora ao fim"

(DJ Bolsa)-- O indicador preferido da Reserva Federal dos EUA para a inflação, o PCE subjacente homólogo, continua acima do alvo de 2% do banco central nos 3,2% em novembro. Contudo, "há claros sinais de que o pico pós-pandemia da inflação chegou agora ao fim", diz Andrew Hunter, da Capital Economics, numa nota. "Continuamos a esperar que a Fed comece a cortar as taxas de juro em março e ligeiramente mais do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.