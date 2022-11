DJ MARKET TALK: Inflação do R Unido torna provável subida de 75pb do BOE

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os dados da inflação do Reino Unido em outubro não dão muita margem de escolha ao Banco de Inglaterra, ou BOE, e tornam provável outra subida de 75 pontos base das taxas de juro em dezembro, diz Tim Graf, responsável de estratégia macro para o EMEA da State Street, numa nota. Os preços da energia continuam a ser um fator importante para o indicador principal de inflação, e deve ser tido em conta que os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.