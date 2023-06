DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido abre a porta a subida de 50pb

(DJ Bolsa)-- Os dados que mostraram que a inflação do Reino Unido se manteve a 8,7% em maio, contrariando expectativas de uma queda, aumentam as hipóteses de o Banco de Inglaterra, ou BOE, subir as taxas 50 pontos base na quinta-feira, em vez de 25 pontos base, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. O problema é o recente aumento da inflação subjacente, que aumentou para 7,1% em maio face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.