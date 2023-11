DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido alimenta expectativa de corte de taxas

(DJ Bolsa)-- O forte abrandamento da inflação do Reino Unido vai reforçar as expectativas de cortes de taxas de juro mais cedo, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. Os preços no Reino Unido cresceram 4,6% em outubro, bastante menos que os 6,7% dos dois meses anteriores, e um pouco menos do que as expectativas de economistas, mostraram os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas, ou ONS, esta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.