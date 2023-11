(DJ Bolsa)-- Os mais recentes dados do índice de preços no consumidor, ou IPC, do Reino Unido revelam que a inflação britânica "já não é uma exceção" e que os aumentos de preços arrefeceram em outubro para praticamente o mesmo nível dos EUA e da Zona Euro, referem analistas do Barclays numa nota. A inflação subjacente, contudo, continua mais elevada do que a dos pares, sinalizando pressõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.