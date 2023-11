DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido deve agradar a BOE, opinião pública

(DJ Bolsa)-- A forte queda da taxa de inflação do Reino Unido deve ser uma boa notícia para o Banco de Inglaterra, ou BOE, e para os consumidores britânicos, diz Joe Tuckey, responsável de análise de câmbio da corretora Argentex, numa nota. Dados mostraram que o índice de preços no consumidor, ou IPC, cresceu 4,6% em outubro, uma leitura um pouco abaixo do esperado e mais de dois pontos percentuais abaixo do registado ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.