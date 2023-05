DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido deve cair em abril

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido está a abrandar à medida que os efeitos da base de energia pressionam o indicador principal, disse a economista do Morgan Stanley, Bruna Skarica. Enquanto os preços da eletricidade e do gás aumentaram 47,5% em abril de 2022, devido à extensão do teto dos preços de energia do governo, os preços dos serviços básicos ficaram estáveis em março, disse Skarica. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.