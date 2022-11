DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido deve começar a descer gradualmente

(DJ Bolsa)-- A taxa homóloga de inflação do Reino Unido deve começar a moderar nos próximos meses, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota. A inflação dos bens alimentares e combustíveis deve começar a descer devido à base de comparação elevada e a queda dos custos de expedição e o recente abrandamento dos preços no produtor devem começ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.