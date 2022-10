DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido deve crescer mais em outubro

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido deve crescer para quase 11% em outubro, face aos 10,1% de setembro, devido ao aumento previsto dos preços de energia para os consumidores, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, numa nota. Contudo, isto deve representar o pico e o indicador principal de inflação deve cair para cerca de 9% no 1T de 2023 devido aos efeitos de base, diz. Além disso, a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.