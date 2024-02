DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido deve subir novamente nos dados de janeiro

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido deve registar uma ligeira subida no início de 2024, impulsionada pelos efeitos de base dos serviços e da conta dos combustíveis, refere Sanjay Raja, economista sénior do Deutsche Bank. Raja prevê uma aceleração da inflação no consumidor para 4,1% face a 4,0% em dezembro, enquanto a inflação subjacente deve fixar-se em 5,0% contra 5,1%. A subida da taxa principal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.