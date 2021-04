DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido e Zona Euro continua com forte subida

(DJ Bolsa)-- A subida da inflação continua e o HSBC espera que a inflação da Zona Euro e do Reino Unido suba acima dos alvos dos bancos centrais este ano, motivada pelos efeitos de base da energia e outras pressões de custos. A inflação da Zona Euro subiu para 1,3% em março face a 0,9% em fevereiro, enquanto a inflação do Reino Unido subiu para 0,7% face a 0,4%. Simon Wells, economista-chefe do HSBC para a Europa,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

