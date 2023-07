DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido insuficiente para impedir mais restrição

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor do Reino Unido devem continuar a abrandar, mas o Banco de Inglaterra, ou BOE, deve ter de subir as taxas na próxima reunião, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido, numa nota. A inflação abrandou mais do que o esperado em junho, com a inflação subjacente a diminuir para 6,9% face a 7,1% em maio. As taxas de juro mais elevadas estão a ajudar a reduzir a inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.