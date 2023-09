DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido não deve impedir BOE de subir taxas

(DJ Bolsa)-- A inflação do Reino Unido abaixo do esperado em agosto pode trazer algum alívio ao Banco de Inglaterra, ou BOE, que decide a política monetária na quinta-feira, mas não deve impedir uma subida das taxas, diz Neil Birrell, chief investment officer da Premier Miton Investors, numa nota. "Embora esta descida possa não ser suficiente para evitar nova subida das taxas, a descida da inflação subjacente para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.