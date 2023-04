DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido pode abrandar para 3% no final de 2023

(DJ Bolsa)-- Há boas razões que explicam o porquê de a inflação do Reino Unido poder cair para 3% até ao Natal, diz Steven Bell, economista-chefe para a região EMEA da Columbia Threadneedle Investments, numa nota. Primeiramente e mais obviamente, as contas de energia das famílias não vão subir mais e vão provavelmente cair a partir de julho, diz. Em segundo lugar, a libra esteve frágil durante a maior parte ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.