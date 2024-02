DJ MARKET TALK: Inflação do Reino Unido pode acelerar, alerta governador do BOE

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, gostaria de ver progressos estáveis nos elementos mais persistentes da inflação, referiu o governador do banco central, Andrew Bailey. O BOE manteve a taxa de juro de referência esta quinta-feira e não sinalizou uma reversão para novos aumentos. Contudo, apesar de a inflação poder abrandar para mais perto do alvo do BOE de 2% na primavera, poderá depois acelerar novamente, alerta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.